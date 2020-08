Amical - L'OGC Nice tombe lourdement face au Red Bull Salzbourg

Pour son septième match amical de préparation estivale ainsi que pour conclure son stage en Autriche, les Aiglons ont lourdement chuté face au Red Bull Salzbourg (4-1), ce samedi après-midi. Amine Gouiri avait pourtant ouvert la marque d'une superbe frappe dans un angle fermé (7ème), mais l'OGC Nice a été très sérieusement renversé après la pause. Sékou Koïta (49ème), Zlatko Junuzović (56ème) et Mergim Berisha (59ème, 62ème) ont ainsi permis à la formation autrichienne de s'offrir un large succès. À deux semaines de la reprise de la Ligue 1, les protégés de Patrick Vieira (deux victoires, un nul et donc quatre défaites) ne rassurent pas et tenteront de se refaire la cerise lors de leur ultime sortie amicale de l'été, samedi prochain face au Stade Rennais.

La compo de départ de l'OGC Nice : Benitez - Atal, Bambu, N'Soki, Kamara - Thuram, Schneiderlin, Lees-Melou - Brazao, Gouiri, Claude-Maurice.