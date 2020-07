Amical - L'OL dévoile ses adversaires pour son tournoi de préparation

En vue de son 8e de finale retour de Ligue des Champions face à la Juventus en août, l’Olympique Lyonnais doit retrouver une certaine condition physique. Après près de 4 mois sans compétition, le club rhodanien a dévoilé aujourd’hui les clubs qui participeront à son tournoi, le Trophée Véolia. L’OGC Nice et les deux rivaux historiques écossais du Celtic et des Rangers seront ainsi de la partie. Un Celtic Glasgow qui se rendra ensuite se rendre en Ile-de-France pour y affronter le PSG. Quatre matches sont au programme de ce Trophée Véolia.

Le jeudi 16 juillet verra les oppositions entre Nice et le Celtic, tandis que l’OL se frottera aux Rangers. A l’inverse, le GYM défiera les Rangers le samedi 18 lorsque plus tard dans la journée les joueurs de Rudi Garcia affronteront les blanc et vert du Celtic Glasgow. Memphis Depay et ses coéquipiers, qui ont déjà affronter l’OGC Nice (victoire 1-0) à la fin du mois de juin, ne croiseront pas la route des aiglons pour ce tournoi. Ayant déjà une idée de leurs potentiels futurs adversaires en C1 en cas de qualification contre la Juve (1-0 à l’aller) le 7 août prochain, à savoir le Real ou Man City, les Lyonnais devront retrouver une forme olympique dans les prochaines semaines.