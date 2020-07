Amical - L'OL explose Port Valais, Kadewere et Memphis s'offrent des quadruplés !

Il n'y a pas eu d'opposition ce mercredi soir entre l'US Port Valais (D6 suisse) et l'Olympique Lyonnais. En effet, les Gones l'ont emporté 12-0 et ont fait la différence dès la 2ème minute par Memphis Depay. L'attaquant hollandais, de retour dans le XI de départ pour son premier match depuis le 15 décembre (comme Jeff Reine-Adelaïde), a d'abord fait la différence sur pénalty.

Mais très vite, les Gones ont marché sur leur adversaire, emportés par des tonitruants Kadewere (auteur d'un quadruplé) et donc Memphis Depay (quatre buts, quatre passes décisives). Les autres buts de la rencontre ont été marqués par Thiago Mendes, Karl Toko Ekambi (doublé) et Maxence Caqueret. L'opposition n'était pas fameuse, mais elle permet au moins aux Gones d'avoir 90 minutes dans les jambes puisque Rudi Garcia n'a presque pas fait tourner. À noter que l'OL égale sa plus large victoire en amical (12-0), qui datait du 26 mai 1960.

Match amical

Olympique Lyonnais - US Port Valais : 12-0 (7-0)

Buts : Memphis (sp 2e, 18e, 49e, 73e), Toko Ekambi (7e, 90e), Kadewere (15e, 22e, 27e, 32e), Mendes (57e), Caqueret (68e) pour l'OL.

LA COMPO DE L'OL

Lopes - Dubois, Denayer, Diomandé, Cornet - Mendes puis Lucas (63ème), Lucas puis Caqueret (33ème) - Toko Ekambi, Memphis (cap.), Reine-Adélaïde - Kadewere.