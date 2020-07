Amical - L'OL fait le travail face à La Gantoise

Quatrième victoire en cinq matchs pour l'Olympique Lyonnais sur cette préparation ! En effet, les Gones se sont imposés, ce mercredi, face à La Gantoise (3-2), à dix jours de sa finale de Coupe de la Ligue face au PSG. Les Gones ont ouvert la marque dès la 21ème minute sur une superbe inspiration de Karl Toko Ekambi. Le Camerounais profite d'un ballon perdu par Owusu devant Caqueret pour fixer un Belge à l'entrée de la surface et enrouler sa frappe en plein dans la lucarne. Toutefois, les petits protégés de Rudi Garcia offrent une occasion en or aux Belges de revenir dans la rencontre avec une faute d'Andersen dans la surface sur Igor Plastun. Le Danois est poussé à la faute, lui qui était peu rassurant depuis le début de la rencontre. Si Tatarusanu s'interpose sur le pénalty de Niangbo, ce dernier suit bien pour conclure de près (34ème). Les buts s'enchainent dans ce premier acte et l'OL repasse devant, juste avant la pause, sur un contre éclair. Jeff Reine-Adelaïde sert parfaitement Bertrand Traoré dans la profondeur, qui termine d'une balle piquée (43ème). JRA s'offre, sur cette action, un doublé de passes décisives.

Au retour des vestiaires, les Lyonnais reprennent tambour battant grâce au sang neuf injecté par Rudi Garcia, et surtout les jeunes du centre de formation ! À trente mètres des cages, Rayan Cherki réalise une belle louche pour lancer Melvin Bard, qui résiste au retour du défenseur avant de lâcher une frappe du gauche qui termine dans la lucarne opposée (49ème). La fin de match est plutôt à l'avantage de La Gantoise, qui va réduire la marque sur un nouveau pénalty, cette fois offert par Maxence Caqueret (74ème). Par la suite, les Belges touchent la barre sur une tête d'un défenseur, libre du marquage d'Andersen (76ème) mais l'OL assure un nouveau succès dans cette préparation.

Match amical

La Gantoise - Olympique Lyonnais : 2-3 (1-2)

Buts : Niangbo (34ème), De Bruyn (74ème, s.p) pour La Gantoise. Toko Ekambi (21ème), Traoré (42ème), Bard (49ème).

La compo de l'OL en 1ère période : Tatarusanu - Rafael, Denayer, Marcelo, Andersen, Bard - Mendes, Caqueret - Traoré, Toko Ekambi, Reine-Adelaïde.

La compo de l'OL en 2ème période : Tatarusanu - Rafael, Diomandé, Andersen, Bard - Guimaraes, Caqueret - Cherki, Denayer, Reine-Adelaïde - Toko Ekambi.