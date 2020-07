Amical - L'OL s'offre le scalp de l'OGC Nice

Après son large succès obtenu face à Port Valais mercredi soir (12-0, résumé), l'Olympique Lyonnais a enchaîné une deuxième victoire de rang cet été en s'offrant le scalp de l'OGC Nice (1-0). Au Groupama Stadium, les Rhodaniens ont très vite pris les devants dans cette partie. Parfaitement lancé par Houssem Aouar, Moussa Dembélé a poussé Walter Benitez à la faute. L'arbitre de la rencontre n'a alors pas hésité, désignant le point de penalty. Sans trembler, Houssem Aouar a converti son coup de pied de réparation (5ème) pour placer les Gones en tête au tableau d'affichage. Maîtres de leur sujet et supérieurs sur le plan technique, les protégés de Rudi Garcia ont continué de dominer les débats jusqu'à la pause, sans toutefois réussir à faire le break.

Après la reprise, les Lyonnais ont eu plusieurs ballons pour prendre un avantage plus conséquent au tableau d'affichage. Mais ni Moussa Dembélé, en manque de précision dans le dernier geste (51ème, 52ème), ni Rayan Cherki, qui a trouvé les gants de Yoann Cardinale, ne sont parvenus à inscrire le but du break. Les entrées simultanées de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde (65ème), puis celle de Tino Kadewere (72ème), n'ont pas plus fait évoluer le score. Le dernier nommé, débarqué du Havre AC, a pourtant eu l'occasion de marquer sur son tout premier ballon mais s'est heurté, lui aussi, au dernier rempart des Aiglons (77ème).

Le score en restait finalement là, et permet à l'OL d'engranger un deuxième succès de rang ainsi que de la confiance. De bon augure avant la finale de Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain, programmée le 31 juillet prochain. Le Gym, avec les grands débuts de certaines de ses recrues de l'été (Flavius Daniliuc, Hassane Kamara, Amine Gouiri), n'a lui pas montré grand chose et tentera de faire mieux face à l'ASSE, vendredi (18 heures).

Match amical

Olympique Lyonnais - OGC Nice : 1-0 (1-0)

But : H.Aouar (5ème s.p.) pour l'OL.

LES COMPOS

OL : Tatarusanu - Rafael, Marcelo, Andersen, Koné - Jean Lucas, Guimaraes - Traoré, Cherki, Aouar - Dembélé.

OGCN : Benitez - Atal, Pelmard, Dante, H.Kamara - Thuram, Boudaoui, Lees-Melou - Ganago, Dolberg, Sacko.