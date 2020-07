Amical - L'OL se relance face au Celtic !

Deux jours après la défaite face aux Glasgow Rangers (0-2), l'Olympique Lyonnais a parfaitement réagi face au Celtic, ce samedi soir. Les Gones, disposés en 3-5-2 pour assurer une meilleure solidité défensive et améliorer leur apport offensif, l'ont emporté 2-1 avec deux buts inscrits en première période. Dès la 4ème minute, la bande de Rudi Garcia se met en lumière grâce à Moussa Dembélé. L'attaquant, qui trouve la faille face à son ancien club, est à la conclusion d'un bon centre de Marcelo côté droit à la suite d'un corner. Dominateurs, les Lyonnais ont toutefois été alerté par une frappe de Ntcham sur coup-franc, déviée par Marcelo, qui termine sur le poteau (15ème). Juste avant la pause, les Lyonnais doublent la mise en partant d'une bonne relance de Marcelo. Dubois remet à Depay de la poitrine, qui lui glisse en profondeur. Le latéral temporise dans la surface et retrouve le Batave, qui trompe Bain d'une madjer splendide en poteau rentrant (40ème). Memphis, de retour de blessure depuis la trêve, a inscrit son 5ème but de la préparation après ses 4 buts inscrits face à Port Valais.

En seconde période, le capitaine de l'OL se met une nouvelle fois en évidence, cette fois en touchant la barre transversale (53ème). Avec une équipe qui ressemblera à celle face au PSG dans quelques jours, l'OL se rassure par une prestation plutôt convaincante. Depay, Aouar, Guimaraes ou Dubois ont été particulièrement en vue dans cette rencontre même si les Écossais ont trouvé un second souffle après l'heure de jeu, avec les dix changements effectués. En fin de match, El Younoussi a d'ailleurs réduit la marque (87ème). De son côté, Rudi Garcia a procédé à seulement 2 changements : Marçal remplacé par Kenny Tete (80ème) et Cornet par Koné (85ème).

Match amical - Trophée Veolia

Olympique Lyonnais - Cetlic Glasgow : 2-1 (2-0)

Buts : Dembélé (4ème), Depay (40ème) pour l'OL. El Younoussi (87ème) pour le Celtic.

La compo de l'OL : Lopes - Marcelo, Denayer, Marçal - Dubois, Bruno Guimaraes, Thiago Mendes, Cornet - Aouar - Dembélé, Memphis Depay.