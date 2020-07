Amical - L'OL termine sa préparation par un succès face à Antwerp

Pour terminer la première phase de sa préparation, l'Olympique Lyonnais affrontait la formation belge du Royal Antwerp, ce vendredi après-midi. Disposés en 3-4-1-2, les Rhodaniens ont pris le meilleur sur les joueurs du plat pays pour s'offrir un cinquième succès en six sorties (2-3). Au cours d'une premier acte assez fermé, les protégés de Rudi Garcia ont affiché une certaine maîtrise technique, sans toutefois se montrer réellement dangereux. La première véritable occasion de la partie est intervenue en milieu de mi-temps lorsque Moussa Dembélé a été repris in extremis par l'arrière-garde belge (23ème). Quelques petites secondes plus tard, l'attaquant lyonnais est finalement parvenu à ouvrir la marque, de la tête, sur corner (0-1, 25ème). Devant au tableau d'affichage, les Gones ont ensuite maîtrisé les débats, sans forcer leur talent, et sont même parvenus à réaliser le break sur un but contre son camp du malheureux Abdoulaye Seck (0-2, 44ème).

Au retour des vestiaires, les Rhodaniens ont confirmé leur supériorité tactique et technique en inscrivant rapidement un troisième but. Sur un centre-tir déployé par Memphis Depay, Maxwel Cornet ne s'est pas fait prier pour pousser le cuir au fond des filets belges (0-3, 48ème). Maître de son sujet, l'OL a ensuite eu l'opportunité d'alourdir encore la marque mais Moussa Dembélé a manqué d'adresse dans le dernier geste pour s'offrir le doublé. Passé tout, tout près de la correctionnelle, le Royal Antwerp a réussi à élever son niveau de jeu en fin de rencontre pour relancer un peu la partie. D'une frappe du droit, consécutive à un très bon travail d'Ivo Rodrigues, Martin Hongla a sauvé l'honneur (1-3, 71ème). Puis, moins de dix minutes plus tard, "The Great Old" (le surnom du Royal Antwerp) a encore fait mouche, via Aurélio Buta, buteur à la réception d'un centre déployé par Simen Juklerod (2-3, 79ème). Sous pression, l'Olympique Lyonnais parviendra malgré tout à conserver son maigre avantage. Mais il faudra montrer plus, beaucoup plus, pour espérer s'imposer face au Paris Saint-Germain, vendredi soir prochain en finale de la Coupe de la Ligue.

Match amical

Royal Antwerp - Olympique Lyonnais : 2-3 (0-2)

Buts : M.Hongla (71ème), A.Buta (79ème) pour Antwerp - M.Dembélé (25ème), A.Seck (44ème c.s.c.), M.Cornet (48ème) pour l'OL.

La compo de départ du Royal Antwerp : Matijas - De Laet, Seck, Pius, Buta - Hongla, Verstraete - Jukleröd, Refaelov, Rodrigues - Mbokani.

La compo de départ de l'OL : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Thiago Mendes, Bruno Guimaraes, Cornet - Aouar - Memphis Depay, Dembélé.