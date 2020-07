Amical - L'OL tombe de haut et subit la loi des Glasgow Rangers !

Ce jeudi soir, au Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais entamait son Trophée Veolia par la réception des Glasgow Rangers. Au sortir d'une partie compliquée, qu'ils ont longtemps joué en supériorité numérique, les protégés de Rudi Garcia se sont inclinés face aux Écossais (0-2). Pourtant, tout avait plutôt bien commencé dans cette rencontre pour les Rhodaniens. Dès le coup d'envoi, ou presque, les Gones se montraient menaçants via Rayan Cherki, qui sollicitait le portier écossais à la réception d'un centre déployé par Bertrand Traoré (3ème). Quelques petites minutes plus tard, à la suite d'un une-deux avec Maxence Caqueret, Karl Toko-Ekambi contraignait le dernier rempart des Rangers à une nouvelle parade (11ème). Bien entrés dans leur match, les Lyonnais se faisaient finalement surprendre par des visiteurs réalistes, qui profitaient de Marcelo pour ouvrir la marque (0-1, 20ème). Sonnés par cette ouverture du score, les coéquipiers de Jeff Reine-Adélaïde encaissaient une deuxième réalisation quelques instants après, l'oeuvre de Ianis Hagi, dont la frappe était déviée dans les filets par le décidément très malheureux Marcelo (25ème). Dans le dur, les Gones tentaient de réagir mais Jean Lucas n'attrapait pas le cadre sur une tête consécutive à un centre de Melvin Bard (34ème). Peu avant la pause, Ryan Kent, pour un mauvais geste sur Marcelo, voyait rouge et laissait son équipe à dix (39ème).

Une expulsion, qui, finalement, ne perturbait pas trop la formation écossaise. En effet, malgré une nette domination en terme de possession, l'Olympique Lyonnais peinait à se montrer vraiment dangereux et il fallait même un sauvetage de Youssouf Koné sur sa ligne pour empêcher l'écart de s'amplifier (61ème). Ensuite, et malgré les entrées simultanées de Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembélé (72ème), les Gones manquaient toujours autant de précision dans les derniers gestes. D'une frappe au premier poteau, Houssem Aouar obligeait Jon McLaughlin à s'employer (85ème). Memphis Depay, quelques petites secondes après, s'essayait à son tour (86ème). Sans plus de réussite, sa tentative fuyant le cadre. Après deux victoires et à deux semaines de sa finale de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain, l'OL connaît donc son premier revers de la préparation, concédé au terme d'une prestation décevante. Alors, simple accident de parcours ou vraie déconvenue ? Début de réponse dès samedi soir (20h45) face à l'autre grand club de Glasgow, le Celtic, pour la deuxième rencontre des Gones dans ce Trophée Veolia.

Match amical - Trophée Veolia

Olympique Lyonnais - Glasgow Rangers : 0-2 (0-2)

Buts : Marcelo (20ème c.s.c.), I.Hagi (25ème) pour les Rangers.

La compo de départ de l'OL : Tatarusanu - Rafael, Marcelo, Andersen, Bard - Jean Lucas, Caqueret, Traoré - Reine-Adélaïde, Cherki, Toko Ekambi.

La compo de l'OL en seconde mi-temps : Tatarusanu - Tete, Diomande, Denayer, Kone - Caqueret, Guimarães - Toko Ekambi, Cherki, Traoré - Kadewere.