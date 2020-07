Amical - L'OM affrontera un Bayern au quasi-complet

Le Bayern Munich arrivera presque au complet pour son match face à l'OM demain à 16h, en préparation du 8e de finale retour de la Ligue des Champions face à Chelsea (victoire 3-0 au match aller). Seul Benjamin Pavard, blessé et forfait pour la fin de saison, manquera à l'appel. Corentin Tolisso (opéré de la cheville), Niklas Süle (opéré du genou) et Philippe Coutinho (cheville) devraient être à la disposition de Hansi Flick, l'entraîneur bavarois, selon L'Équipe. Les nouvelles recrues, Leroy Sané (ex-Manchester City) et Tanguy Kouassi (ex-PSG), poursuivent leur préparation individuelle.

La compo probable des champions d'Allemagne (selon L'Équipe) : Neuer (cap) - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago Alcantara, Goretzka - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski.