Amical - L'OM cartonne Heimstetten

L'OM s'est largement imposé, 6 buts à 1, contre le SV Heimstetten. Après un début de match compliqué, les Marseillais se sont vite repris et ont offert un festival de buts.

À un mois de la reprise du championnat (face à Saint-Etienne, au Vélodrome), l'OM s'est imposé 6 buts à 1 face au SV Heimstetten (D4 allemande) pour son deuxième match de préparation. Les Marseillais enchaînent donc une deuxième victoire après celle face au FC Pinzgau (5-1). Ils ont eu du mal à rentrer dans le match et ont été brouillons dans les dix premières minutes. Ils ont été gênés par le bon pressing réalisé par les joueurs allemands. Malgré un gros temps fort de l’OM après le premier quart d’heure de jeu, ce sont les Allemands qui ont ouvert le score. Après un coup de pied arrêté mal dégagé par la défense olympienne, le numéro 9 de Heimstetten a trouvé la lucarne droite de Steve Mandanda (23ème).

Les Marseillais ont vite réagi puisque deux minutes plus tard, Marley Aké a égalisé après un beau travail de Thauvin sur le côté droit (25ème). Après leur but, les Olympiens ont repris confiance et se sont rapprochés de la cage adverse. Cinq minutes avant la mi-temps, après un bel enchaînement entre Payet, Thauvin et Aké, ce dernier a trouvé la barre. C'est finalement Bouba Kamara qui a redonné l'avantage à l'OM. À la suite d'un corner frappé par Payet, le jeune milieu a trouvé la lucarne droite du gardien (41ème). Juste avant la pause, Aké s'est offert un doublé grâce à (encore) un beau travail de Thauvin. L'ailier marseillais a centré pour Sanson, ce dernier a remis en une touche de balle pour Aké, qui n'avait plus qu'a pousser le ballon au fond des filets (45ème).

Rongier marque son premier but avec l'OM

Pour la seconde mi-temps, André Villas-Boas a effectué de nombreux changements. Les nouveaux entrants en ont profité pour se montrer et participer à la fête. Après avoir dribblé deux défenseurs adverses, Florian Chabrolle, d'un tir croisé, a accentué le score (63ème). Deux minutes plus tard, il s'est transformé en passeur décisif pour Dario Benedetto (65ème). Les Allemands ont été proches de réduire la marque mais Yohann Pelé a réalisé de beaux arrêts (70ème et 81ème). Valentin Rongier a inscrit le sixième but marseillais (son premier depuis son arrivée à l'OM) d'un ballon piqué, qui n'a laissé aucune chance au portier allemand (90ème). Pour leur prochain match l'OM affrontera le FC Dac (D1 slovaque) à Salzbourg ce samedi.

Match amical

SV Heimstetten - OM : 1-6 (1-3)

Buts : Aké (25ème et 45ème), Kamara (44ème), Chabrolle (63me), Benedetto (65ème), Rongier (90ème) pour l'OM - Skrijelj (23ème) pour Heimstetten

La compo de l'OM en 1ère MT : Mandanda - Sakai, Alvaro, Caletar-Car, Khaoui - Sanson, Kamara, Strootman - Thauvin, Aké, Payet.

La compo de l'OM en 2e MT : Pelé - Sarr, Sakai (Abdallah, 84ème), Caleta-Car, Amavi - Gueye, Rongier, Sanson (Radonjic, 65ème) - Benedetto, Germain, Chabrolle.