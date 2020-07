Amical - L'OM domine largement le FC Pinzgau

Pour son premier match de la saison face au FC Pinzgau (3ème division autrichienne), l’OM s’est nettement imposé 5-1. Les hommes d’André Villas-Boas ont montré de très belles choses et ont nettement dominé les débats. Premier match et premier but pour Pape Gueye ! Suite à un corner frappé par Florian Thauvin, le ballon est dévié dans un premier temps par Caleta-Car, et la dernière recrue marseillaise est bien placée pour envoyer le ballon au fond des filets (24ème). Puis, sur un magnifique centre de Thauvin, Alvaro a repris le cuire d’une jolie tête piquée (31ème). Le défenseur central, qui s’est blessé malencontreusement en retombant à la réception, a finalement pu reprendre sa place.

Les Olympiens sont repartis de plus belle au retour des vestiaires. Suite à une bonne récupération, Valère Germain a servi parfaitement Dimitri Payet, qui a récupéré le brassard de capitaine suite à la sortie de Steve Mandanda, et qui n'a plus qu'à la mettre au fond (47ème). Trois minutes plus tard, Morgan Sanson a inscrit un superbe but à l’entrée de la surface de réparation, sur un corner de Payet qui lui a intelligemment mis en retrait (50ème). Les Autrichiens ont réagi à leur tour par le biais du capitaine Tamas Tandaro qui a marqué un but de la tête sur un corner (60ème), 4-1 pour l’OM. Germain s'est finalement trouvé à la conclusion d’une superbe action collective et d’une passe décisive signée Saîf-Eddine Khaoui pour le 5ème but marseillais.

Match amical

OM - FC Pinzgau : 5-1 (2-0)

Buts : P.Gueye (24ème), Alvaro (31ème), D.Payet (47ème), M.Sanson (50ème), V.Germain (72ème) pour l'OM - T.Tandaro (60ème) pour Pinzgau.

La compo de départ de l’OM : Mandanda (Cap.) - Sarr, Alvaro Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Gueye, Sanson - Thauvin, Benedetto, Chabrolle.

La compo de départ du FC Pinzgau : Colic - Ziege, Raischl, Kahrimanovic, Mühlbacher - Jatta, Tandari, Gadenstätter - Schübert, Cooksley, Fürstaller.