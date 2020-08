Amical - L'OM s'impose sans convaincre face à Nîmes

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille s'est imposé (0-1) face à Nîmes, à l'occasion de son 5ème match amical de l'été.

Après un début de match équilibré entre les deux formations de Ligue 1, c'est l'OM qui s'est montré le plus efficace en ouvrant le score. Après plusieurs occasions des deux côtés, Dimitri Payet a offert un merveilleux centre de l’extérieur du droit, à destination de Duje Ćaleta-Car, qui a fini l’action d’une tête décroisée (31ème).

À noter que les Gardois, qui recevaient dans des Costières à huis clos, étaient alors en infériorité numérique au moment d'encaisser le but avec la blessure de Moussa Koné (27ème). Suite à l'ouverture du score, les hommes de Jérôme Arpinon ont accusé le coup et les deux équipes ont finalement regagné les vestiaires sur un score inchangé (0-1).

Un réveil nîmois tardif

Dans une seconde période très terne, les Crocos se sont réveillés à 5 minutes du coup de sifflet final ; à l’image de la grosse occasion de Kévin Denkey repoussée par Steve Mandanda (86ème). Pas suffisant en revanche pour recoller au score ni pour inquiéter les Olympiens. Durant ce second acte, de son côté, André Villas-Boas a offert du temps de jeu aux jeunes pousses marseillaises.

Par contre, les deux équipes sudistes ont enregistré un coup dur lors de la première mi-temps. Le NO a perdu son attaquant, Moussa Koné, blessé peu avant le but de l'OM et remplacé par Yassine Benrahou. Côté Marseillais, Dario Benedetto, touché à la cheville droite, a été contraint de céder sa place de manière précoce au jeune Marley Aké.

La compo de départ de Nîmes : Reynet - Meling, Briançon, Landre, Ripart - Philippoteaux, Cubas, Deaux, Ferhat - Koné, Roux.

La compo de départ de Marseille : Mandanda - Sakai, Alvaro Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Thauvin, Benedetto, Payet.