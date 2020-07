Amical - L'OM s'incline face au FC DAC

Ce samedi après-midi, l'OM a connu sa première défaite de la présaison, face au FC DAC (2-1). Après une mauvaise première mi-temps où ils ont encaissé deux buts, les Olympiens ont réduit le score au retour des vestiaires mais ne sont pas parvenus à arracher le nul.

Après deux victoires consécutives contre le FC Pinzgau (5-1) et Heimstetten (6-1), l'OM s'est incliné 2 buts à 1 face au FC DAC (D1 Slovaque) pour son troisième match amical. Comme lors de sa précédente rencontre, l'OM a concédé l'ouverture du score. Après une perte de balle de Florian Chabrolle au milieu de terrain, l'attaquant slovaque, Ramirez, a accéléré pour rentrer dans la surface marseillaise. Très excentré, il est tout de même parvenu à déclencher une frappe qui a terminé sa course dans la lucarne de Steve Mandanda (1-0, 18ème). Les locaux ont donc été récompensés après leur belle entame de match.

Les Phocéens ont tenté de réagir sur corner mais ne sont pas parvenus à inquiéter le gardien adverse. Sur un coup franc à gauche de la surface, très bien frappé par le capitaine slovaque, Kalmar, le FC DAC a doublé la mise (2-0, 32ème). L'OM aurait même pu rentrer au vestiaire avec trois buts de retard mais Mandanda a détourné au dernier moment une tête puissante de Divkovic (45ème). Très bien rentré dans leur match, les Slovaques ont montré plus d'envie et d'engagement que les joueurs marseillais durant cette première mi-temps.

Les débuts de Balerdi

Au retour des vestiaires, André Villas-Boas a bien remanié son onze avec huit changements effectués. Dès l'entame de cette seconde période, les Marseillais se sont montrés plus agressifs. Après un une-deux entre Radonjic et Thauvin, le ballon est revenu dans les pieds d'Alvaro qui a vu sa frappe détournée par une main slovaque dans la surface. Penalty donc pour les Olympiens. "Flotov" s'en est chargé et a pris le gardien à contre pied (2-1, 52ème). Les nouveaux entrants marseillais ont apporté beaucoup de fraîcheur. Ils ont évolué plus haut, ce qui a empêché les Slovaques d'approcher les cages de Mandanda.

Villas-Boas a même lancé Leonardo Balerdi, la nouvelle recrue marseillaise. L'Argentin n'a pas eu le temps de montrer grand chose. Kevin Strootman a, quant à lui, été tout proche d'inscrire un but magnifique en tentant un lob du milieu de terrain. Très avancé, le portier slovaque a claqué le ballon en corner in extremis. Les Phocéens ont largement dominé le second acte mais ne sont pas parvenus à arracher le nul. Pour leur prochain match, ils affronteront un cador européen, le Bayern Munich, champion d'Allemagne en titre, vendredi prochain.

Match amical

FC DAC - OM : 2-1 (2-0)

Buts : Ramirez (18ème), Kalmar ( 32ème) pour le FC DAC - F.Thauvin (52ème), pour l'OM.

La compo de l'OM en 1ère MT : Mandanda - Amavi, Caleta-Car, Alvaro, Sarr - Gueye, Chabrolle, Sanson - Payet, Germain, Aké.

La compo de l'OM en 2e MT : Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car (Balerdi, 77ème) Khaoui - Kamara, Rongier, Strootman - Radonjic, Benedetto, Thauvin.