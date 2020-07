Amical - L'OM s'incline logiquement face au Bayern

L'OM perd logiquement face au Bayern Munich (1-0). Les champions d'Allemagne ont été supérieurs dans tous les domaines. Les Marseillais ont eu du mal à exister offensivement. Ils se contentés de bien défendre.

La marche était trop haute pour les Marseillais en ce vendredi après-midi. Ils se sont inclinés 1 à 0 contre le Bayern Munich. Une défaite logique au vue de la différence de niveau entre les deux équipes. André Villas-Boas avait pourtant aligné son "onze type" pour ce match de prestige mais cela n'a pas suffi pour impressionner les Allemands. Dès l'entame du match, le Bayern mettait le pied sur le ballon. Durant les dix premières minutes, les Marseillais avaient du mal à sortir de leur moitié de terrain. Malgré quelques offensives de l'OM, ce sont les joueurs allemands qui ouvraient le score.

Serge Gnabry, lancé par Alaba, rentrait dans la surface, effaçait Alvaro d'une feinte de frappe et ajustait Steve Mandanda d'un plat du pied (1-0, 19ème). Les champions d'Allemagne asphyxiaient leurs adversaires et continuaient de se montrer dangereux. Leur jeu en une touche de balle faisait beaucoup de mal aux Phocéens. Le dernier rempart et capitaine olympien sauvait alors son équipe en détournant une frappe puissante de Kimmich, très en jambe sur son couloir droit. Juste avant la mi-temps, Mandanda, encore lui, remportait son duel face à Davies et permettait à l'OM de rentrer aux vestiaires avec seulement un but de retard.

Pour le début du second acte, côté marseillais, seul Sakai faisait son apparition. En face, Coutinho ainsi que les Français, Corentin Tolisso, Lucas Hernandez et Kingsley Coman faisaient également leurs entrées. Offensivement, l'OM avait du mal à se montrer, à l'image d'un Dimitri Payet presque inexistant. Les Marseillais se contentaient de bien défendre face à des Allemands moins offensifs et plus dans la gestion. Le rythme de la rencontre baissait et Marley Aké n'était pas loin de lober Ulreich (82ème) mais finalement les Olympiens s'inclinaient logiquement face aux champions d'Allemagne. Pour leur prochain match amical, ils affronteront Montpellier mercredi prochain.

Match amical

Bayern Munich - OM : 1-0 (1-0)

Buts : Gnabry (19ème) pour le Bayern.

La compo de l'OM : Mandanda - Sarr (Sakai, 45ème) Alvaro, Caletar-Car (Balerdi, 63 ème), Amavi (Khaoui, 79ème) - Sanson (Lopez, 79ème), Kamara (Gueye, 79ème), Rongier (Strootman, 60ème) - Thauvin (Radonjic, 60ème), Benedetto (Aké, 60ème), Payet (Germain, 60ème).

La compo du Bayern : Neuer (Ulreich, 60ème) - Kimmich (Martinez, 60ème) Boateng (Shüle, 60ème), Alaba (Hernandez, 45ème), Davies (Odriozola, 60ème) - Thiago (Arrey-Mbi, 60ème), Goretzka (Tolisso, 45ème) - Perisic (Coman, 45ème), Müller (Coutinho, 45ème), Gnabry (Tillman, 60ème), Lewandowski (Zirkel, 70ème)