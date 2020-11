Amical - La France déçoit et se fait surprendre par la Finlande (résumé et notes)

Fin de série pour l'équipe de France ! Les Bleus sont tombés face à la Finlande ce mercredi (0-2), et mettent fin à une série de 12 matchs consécutifs sans défaite. Invaincue depuis juin 2019 et un revers 0-2 face à la Turquie, la bande de Deschamps a déçu, à quelques jours de retrouver le Portugal.

Matchs Internationaux - Friendlies 1 France 0 - 20 - 2 Finlande 28' M. Forss

31' O. Valakari



On le sait, les matchs amicaux internationaux peuvent être traitres. Traitres en terme de résultat, mais surtout traitres pour les joueurs alignés. Car si les amicaux ne vont clairement pas permettre aux hommes de Didier Deschamps de gagner leur place dans le XI de départ pour les matchs couperets, ils peuvent toutefois montrer les limites de certains joueurs pour le haut niveau, ou du moins sceller leur sort pour ce rassemblement du mois de novembre. Et la rencontre des Français ce soir face à la Finlande risque de coûter cher à la plupart des titulaires.

En effet, face à une Finlande Bis, les Bleus, certes diminués par les blessures, sont passés totalement à côté de leur première mi-temps. Les quelques frissons offensifs sont provoqués par le nouveau Marcus Thuram, qui manque le dernier geste comme sur sa tête sur la transversale (16ème). Mis à part la volonté de l'attaquant de Gladbach, les Tricolores sont clairement en-deçà sur la rencontre, notamment dans l'intensité. Les replis défensifs ne sont pas forcément effectués, le pressing non plus et la demi-heure de jeu va être fatale aux champions du Monde.

La Finlande plante deux buts en trois minutes

En l'espace de trois minutes seulement, les Finlandais se rebellent et vont faire tomber les Bleus par deux fois, sur deux cadeaux. À la 28ème minute, Moussa Sissoko perd le ballon au milieu de terrain et les Blanc partent en contre. Personne ne revient défendre et Forss, plus rapide que Lenglet, est lancé dans la profondeur. Le Finlandais résiste au duel et vient battre Mandanda avec une frappe puissante. Trois minutes plus tard, c'est un ballon perdu de Ben Yedder, cette fois dans les 30 mètres finlandais, qui va offrir le 0-2. Pas attaqué, Valakari profite du laxisme de la défense française à 20 mètres pour enrouler une magnifique frappe du gauche qui termine dans la lucarne de Mandanda (31ème).

On imagine que les murs ont tremblé du côté du Stade de France lors de la mi-temps. Passablement agacé au micro de M6 juste avant la reprise, Didier Deschamps n'a pourtant pas fait d'ajustement suffisamment efficaces pour renverser la vapeur. Les Finlandais, qui ont resserré leur bloc, ont ainsi causé d'énormes problèmes aux Bleus, qui montrent d'énormes difficultés lorsque les cadres habituels ne sont pas sur le terrain : comme Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann. Si le premier n'était pas sur la feuille de match, la faute à une blessure aux ischios, le second est entré à l'heure de jeu. Lui aussi, comme Anthony Martial ou N'Golo Kanté, s'est montré impuissant.

Des joueurs défaillants

Cette rencontre aura au moins eu le mérite de mettre en lumière certaines prestations désastreuses côté français. Dans son couloir droit, Léo Dubois n'a clairement pas apporté offensivement, et il a montré aussi quelques carences en défense. Moussa Sissoko, de retour chez les Bleus, s'est lui aussi illustré par des pertes de balles catastrophiques, notamment lors du premier but finlandais. Enfin, Paul Pogba, attendu comme le leader de cette équipe, n'a clairement pas eu l'influence attendue sur la rencontre... À noter, tout de même, l'entrée en jeu de Ruben Aguilar à un quart d'heure de la fin du mathc pour sa première titularisation.

LES NOTES

FRA : Mandanda (4) - Dubois (3), Zouma (4), Lenglet (3), Digne (5) - Sissoko (3), Pogba (3), Nzonzi (3), Thuram (5) - Giroud (4), Ben Yedder (4).

FIN : Joronen (5) - Hämäläinen (5), O'Shaughnessy (6), Ojala (6), Välsänen (5) - Forss (7), Kauko (6), Karjalainen (5), Schüller (5) - Niskanen (6), Valakari (6).