Amical - Le Borussia Dortmund passe onze buts à l'Austria Vienne !

Les Marsupiaux du Borussia Dortmund sont déjà en très bonne forme. Après avoir battu Altach (6-0), le club de la Ruhr a encore fait plus fort en cartonnant l'Austria Vienne (11-2), ce dimanche après-midi en amical. Jadon Sancho a notamment été très en vue lors du second acte. Le prodige anglais a marqué et distillé quatre passes décisives. Le prochain adversaire du BvB, Duisbourg, samedi prochain, est prévenu.

Schluss in Altach! Der #BVB macht elf Buden gegen @FKAustriaWien und gewinnt damit auch den zweiten Test der Vorbereitung. #BVBFAK pic.twitter.com/rjuyuuXKXz — Borussia Dortmund (@BVB) August 16, 2020