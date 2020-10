Amical - Le Japon et le Cameroun se neutralisent

Ce vendredi après-midi à Utrecht (Pays-Bas), en amical, le Japon et le Cameroun se sont neutralisés (0-0). Il s'agit du quatrième match de rang sans encaisser le moindre but pour les Lions Indomptables, qui avaient trois joueurs de Ligue 1 titulaires pour l'occasion : Harold Moukoudi (ASSE), Ambroise Oyongo (MHSC) et Karl Toko Ekambi (OL). Hiroki Sakai, le latéral droit de l'OM, était lui titulaire chez les Blue Samourais.