Amical - Le LOSC domine le RSC Anderlecht

Ce samedi après-midi, au Domaine de Luchin, le Lille OSC a disposé de la formation belge du RSC Anderlecht (2-0), en amical. Les deux réalisations de la rencontre ont été inscrites par Luiz Araujo, auteur d'un doublé express en début de seconde mi-temps (51ème, 55ème). Sur le premier but, le Brésilien a été parfaitement décalé par Isaac Lihadji, auteur d'un gros travail sur l'action. Puis, sur le second, le gaucher auriverde a profité d'un caviar de Boubakary Soumaré pour ajuster le portier belge. Une après-midi presque parfaite pour les Dogues, qui ont aussi eu le bonheur de retrouver Yuzuf Yazici, entré en jeu à la 71ème minute, et qui a donc rejoué sept mois après sa grave blessure.

La compo du LOSC en première mi-temps : Maignan - Pied, José Fonte (Cap.), Djalo, Reinildo - Soumaré, André - Bamba, Lihadji, Luiz Araujo - Simbakoli.

La compo du LOSC en seconde mi-temps : Maignan - Çelik, José Fonte (Cap.), Djalo, Reinildo - Soumaré, André - Ikoné, Lihadji, Luiz Araujo - Simbakoli.