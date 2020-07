Amical - Le LOSC fait le minimum face au Royal Excel Mouscron

Opposé aux Belges du Royal Excel Mouscron pour leur premier match amical de l'été, les Dogues de Lille ont fait le minimum, s'imposant (2-1), ce samedi en fin d'après-midi. Dans cette rencontre, les protégés de Christophe Galtier ont fait la course en tête. Xeka a rapidement ouvert la marque sur penalty (3ème). À l'entame du dernier quart d'heure de jeu, Usman Simbakoli a réalisé le break (76ème). Celui-ci s'est finalement avéré de courte durée puisque la formation du plat pays est parvenue à réduire la marque moins de 180 secondes plus tard via Cedric Omoigui (79ème). Mais le LOSC a ensuite su tenir bon pour conserver son mince avantage et remporter son premier succès de sa préparation.

La compo du LOSC en première période : Léo Jardim - Pied, José Fonte (Cap.), Innocenti, Reinildo - André, Xeka - Mpembele, Lihadji, Cogalan - Capita.

La compo du LOSC en seconde période : Léo Jardim - Çelik, Wackers, Djalo, Bradaric - Niasse, Soumaré, Camara, Luiz Araujo - Simbakoli, Diedhiou.