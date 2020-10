Amical - Le Portugal et l'Espagne dos à dos, l'Italie cartonne : le récap' des matchs du soir

Des chocs et des buts, les nombreux matchs amicaux du soir ont offert pas mal de spectacle aux amoureux du foot. En effet, la Pologne s'est imposé 5-1 face à la Finlande grâce notamment à un triplé de Grosicki, pendant que l'Autriche s'est imposée 2-1. Adrian Grbic, le buteur de Lorient, a inscrit l'un des buts autrichiens. L'Allemagne, de son côté, a concédé le match nul face à la Turquie (3-3) malgré un but de Julian Draxler juste avant la pause.

Mais ce n'est pas tout ! La Croatie s'est imposée face à la Suisse (2-1), tandis que les Pays-Bas ont chuté face au Mexique (0-1). Le plus gros carton du soir est à mettre au mérite de l'Italie qui a cartonné la Moldavie 6-0. Enfin, le Portugal et l'Espagne, qui se sont affrontés à Lisbonne, se sont séparés sur un score nul et vierge.

LE RÉCAP' DES MATCHS DU SOIR