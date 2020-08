Amical - Le PSG assure l'essentiel pour son ultime répétition avant l'Atalanta

Pour son ultime préparation avant d'affronter l'Atalanta mercredi prochain, en quart de finale de Ligue des Champions, le PSG a assuré l'essentiel au Parc des Princes contre Sochaux. À huis clos et avec une équipe très remaniée (Neymar, Thiago Silva, Verratti, Di Maria, Icardi, Marquinhos ou encore Kimpembe au repos), les Parisiens se sont imposés 1-0 grâce à un but, en première mi-temps, d'Eric-Maxim Choupo-Moting. L'attaquant camerounais a profité d'une erreur de Florentin Pogba pour trouver la faille à la 15ème minute. Une dizaine de minutes plus tard, Leandro Paredes a vu son pénalty être arrêté par Prévot (28ème).

Dans cette rencontre un peu spéciale de deux fois 40 minutes, Thomas Tuchel a attendu l'heure de jeu pour débuter une grosse revue d'effectif. Après Rico, entré à la mi-temps, Pembele, Gueye, Bakker et Ruiz sont entrés en jeu au bout de 60 minutes. A dix minutes du terme, les très jeunes titis parisiens ont aussi été lancés, à l'image de Michut, Simons ou encore Bitshiabu.

Match amical

Paris Saint-Germain - FC Sochaux : 1-0 (1-0)

But : Choupo-Moting (15ème) pour le PSG.