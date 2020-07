Amical - Le PSG enchaîne et cartonne le Celtic Glasgow

Le PSG s'est encore facilement imposé face au Celtic Glasgow, pour son dernier match de préparation avant la reprise de la compétition.

Vingt buts en trois matchs. C'est le bilan du PSG sur les trois matchs amicaux qui auront précédé son retour à la compétition, vendredi face à St-Etienne en finale de la Coupe de France. Après avoir découpé Le Havre (9-0), puis Waasland-Beveren (7-0), les champions de France ont encore offert un festival de buts face au Celtic Glasgow, en l'emportant 4 à 0.

Neymar et ses coéquipiers se sont cependant nettement moins amusés que lors de leurs deux premières sorties de l'été. En particulier le Brésilien, qui s'est accroché à plusieurs reprises avec les joueurs écossais, ce qui ne l'a pas empêché de réaliser, en l'espace d'une mi-temps, quelques gestes techniques de classe, une passe décisive pour Kylian Mbappé (1e) et un but sur une frappe déviée, consécutive à un bon centre de Kehrer (25e).

Derrière, les Rouge-et-Bleu, qui étrennaient leur nouveau maillot domicile 2020-2021, ont éprouvé plus de difficultés, notamment dans les couloirs, où Kehrer et Bakker n'ont pas toujours su contenir toutes les offensives adverses. Mais c'est sur coup de pied arrêté que Keylor Navas aurait concédé son premier but de l'été, si la tête de Christopher Jullien n'avait pas été repoussée par son montant droit (37e).

Sarabia confirme son bel état de forme

Mieux équilibrée dans le second acte, avec un onze totalement remanié, l'équipe parisienne a de nouveau trouvé la faille très tôt, sur une frappe d'Ander Herrera, suite à un débordement de Kurzawa (48e). Le but de la soirée est arrivé une vingtaine de minutes plus tard, par Pablo Sarabia, qui a repris d'une volée somptueuse un ballon en cloche de Verratti (66e).

En forme, l'Espagnol postule plus que jamais au remplacement d'Angel Di Maria, suspendu pour le quart de Champions League face à l'Atalanta Bergame, le 12 août. Avant cela, le PSG retrouvera donc les Verts, ce vendredi au Stade de France. Avec un capital confiance au plus haut.

Match amical

Paris Saint-Germain - Celtic Glasgow : 4-0 (2-0)

Buts : Mbappé (1ère), Neymar (25ème), Herrera (48ème), Sarabia (66ème) pour le PSG.

La compo du PSG en 1ère MT : Navas - Kehrer, Marquinhos, Thiago Silva, Bakker - Di Maria, Gueye, Paredes, Neymar - Mbappé, Icardi.

La compo du PSG en 2e MT : Rico - Dagba, Mbe Soh, Kimpembe, Kurzawa - Kalimuendo (puis K.Ruiz), Herrera, Verratti, Draxler - Sarabia, Choupo-Moting.