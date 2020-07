Amical - Le PSG impressionne dès son premier match et étrille Le Havre

La rencontre amicale entre le Havre et le PSG en ce début de soirée marquait un véritable événement puisqu’il s’agissait du retour du football dans un stade avec du public. 5000 supporters ainsi que Roxana Maracineanu et Edouard Philippe étaient présents dans les travées du Stade Océane pour assister à la victoire écrasante (0-9) des hommes de Thomas Tuchel, qui sont apparus en excellente forme. Après une bonne entame de match, Mauro Icardi a d’abord repris un centre de Thilo Kherer et a ouvert le score sur son premier ballon dès la 8ème minute. L’Argentin a ensuite doublé la mise de la tête sur un magnifique centre, extérieur du pied, de son compatriote Angel Di Maria (21ème). L’ancien du Real s’est montré à nouveau décisif, moins de deux minutes plus tard, en servant parfaitement Neymar qui est parvenu à éliminer toute la défense adverse d’un superbe dribble, puis à tromper Mathieu Gorgelin (22ème). Suite à une erreur de la défense adverse, Kylian Mbappé a ajouté un 4ème but après moins de trente minutes de jeu (29ème). Très en jambes, le champion du monde, légèrement accroché dans la surface, a également obtenu un penalty que Neymar a tranquillement transformé (43ème). Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur le large score de 0-5.

Au retour des vestiaires et malgré une équipe largement remaniée, les champions de France se sont montrés intransigeants. Idrissa Gueye a marqué le 6ème but sur corner, suite à un ballon mal repoussé par la défense Havraise (50ème). Pablo Sarabia a ensuite été à la conclusion d’une superbe action sur une splendide passe de Marco Verratti (53ème). L'Espagnol s'est ensuite mué en passeur en délivrant un bon centre à destination d'Arnaud Kalimuendo qui s'est chargé de pousser le cuir au fond des filets (59ème). Les mêmes joueurs ont enfoncé le clou, la frappe de Kalimuendo s'est transformée en passe décisive pour Sarabia seulement deux minutes plus tard (61ème). Les pensionnaires de Ligue 2 n’ont pas su faire face au géant parisien, et ont pris l’eau dès les premières minutes de jeu. Pour leurs prochains matchs de préparation, les joueurs du PSG affronteront le club belge de Waasland-Beveren à domicile (le 17 juillet à 19 heures), puis le Celtic Glasgow (21 juillet à 19 heures).

Match amical

Le Havre - PSG : 0-9 (0-5)

Buts : M.Icardi (8ème, 19ème), Neymar (22ème, 43ème), K.Mbappé (29ème), I.Gueye (50ème), P.Sarabia (52ème, 61ème), A.Kalimuendo (59ème) pour le PSG.

La compo de départ du Havre : Gorgelin - Coulibaly, Mayembo, Ersoy, Ben Mohamed - Fontaine, Lekhal, Basque - Abdelli, Casimir, Bonnet (Cap.).

La compo de départ du PSG : Keylor Navas - Kehrer, Marquinhos (Cap.), Kimpembe, Bakker - Di Maria, Herrera, Paredes, Neymar - Icardi, Mbappé.