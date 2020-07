Amical - Le Stade de Reims domine l'ESTAC Troyes

Ce jeudi en fin d'après-midi, au centre de vie Raymond Kopa, Reims et Troyes s'affrontaient en amical. Au sortir d'une partie dominée, le Stade de Reims s'est imposé face au pensionnaire de Ligue 2 (3-1). Arber Zeneli (12ème), El Bilal Touré (43ème) et la recrue Fraser Hornby (60ème) ont marqué pour les protégés de David Guion, qui débutent donc leur campagne de matches amicaux par un succès intéressant. Ils rejoindront le Touquet lundi pour un stage de préparation de dix jours au cours duquel ils joueront trois nouveaux matches amicaux : face au club belge de Mouscron (le 15 juillet), Dunkerque (Ligue 2, le 18 juillet) et Le Havre AC (Ligue 2, le 22 juillet).

La compo de départ du Stade de Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Maresic, De Smet - Donis, Romao, Dingomé, Zeneli - Dia, Touré.