Amical - Le Stade de Reims renverse la réserve de l'AS Nancy-Lorraine

En ce vendredi matin, le Stade de Reims a affronté la réserve de l'AS Nancy-Lorraine en match amical. Mené à deux reprises, le club champenois, qui présentait une formation mixant joueurs de la réserve et éléments du groupe professionnel (Yehvann Diouf, Dario Maresic, Thibault De Smet, Mouhamadou Drammeh, Moussa Doumbia, Arber Zeneli, Dereck Kutesa, Kaj Sierhuis et El-Bilal Touré), est parvenu à renverser la vapeur pour s'imposer finalement assez largement (4-2). Kaj Sierhuis (8ème, 52ème sur penalty), Arber Zeneli (50ème) et El-Bilal Touré (62ème) ont marqué pour la formation rémoise.