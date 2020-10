Amical - Le Stade Rennais domine Lorient

Ce vendredi après-midi, au Roazhon Park, le Stade Rennais et Lorient ont profité de cette période de trêve internationale pour croiser le fer dans un amical 100 % Ligue 1 et 100 % Bretagne. Avec Daniele Rugani et Dalbert titulaires pour la première fois sous leurs nouvelles couleurs, les Rouge-et-Noir se sont imposés (2-0). Dans cette partie, les protégés de Julien Stéphan ont très rapidement fait la différence, expédiant les affaires courantes grâce à des réalisations précoces signées Benjamin Bourigeaud sur penalty (13ème) et Yann Gboho (16ème). Cette opposition a aussi permis à Clément Grenier, titulaire au coup d'envoi, de renouer avec les terrains. Lesley Chimuanya Ugochukwu (16 ans, né en 2004), très jeune milieu de terrain, a de son côté fait sa première apparition avec l'équipe première rennaise.

La compo de départ du SRFC : Bonet - Assignon, Rugani, Da Silva, Dalbert - Grenier, Bourigeaud - Tait, Gboho, Del Castillo - Hunou.

La compo de départ du FCL : Dreyer - Etienne, Gravillon, Laporte, Delaplace - Chalobah, Monconduit, Le Fée - Diarra, Moffi, Laurienté.