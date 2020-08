Amical - Lens concède un nul frustrant à Genk

Battu par Le Havre (1-3) et tenu en échec par la Gantoise (1-1), le Racing club de Lens n'a pas été en mesure de signer sa première victoire depuis le retour du confinement. En Belgique, les Sang et Or ont concédé un nul décevant contre Genk, avant de rejouer la partie à 16h00.

Après avoir offert un penalty transformé par Cyriel Dessers (44ème), le RCL est parvenu à égaliser grâce à une très belle frappe de la recrue Ignatus Ganago (60ème). Match nul 1-1 pour les hommes de Franck Haise qui devront monter en intensité à trois semaines de la reprise de la Ligue 1 et son déplacement à Nice en tant que promu.