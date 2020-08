Amical - Lille s'incline face à Mouscron

Deuxième défaite pour le LOSC dans cette campagne de préparation. Après deux victoires sur Mouscron (2-1 le 18 juillet) et Anderlecht (2-0 le 1er août) et un revers contre le Cercle Bruges (0-2 le 25 juillet), la formation de Christophe Galtier retrouvait Mouscron et s'est inclinée face aux Belges, sur le score de 0-1. Les coéquipiers de Mike Maignan se sont faits surprendre dès le quart d'heure de jeu (14e) et ont poussé pour revenir au score, mais n'ont jamais su trouver la faille malgré de multiples occasions. On notera le bel état de forme affiché par Yusuf Yazici, de retour d'une longue blessure à un genou, et la première sous le maillot lillois de la recrue Burak Yilmaz.

La compo de départ du LOSC : Maignan - Pied, Gabriel, Djalo, Bradaric - Ikoné, Niasse, R.Sanches, Bamba - Capita, Mpembélé.

La compo du LOSC en 2e mi-temps : Maignan - De Ceita, Gabriel (puis Fonte), Innocenti, Reinildo - Lihadji, Soumaré, Niasse (puis André), Araujo - Simbakoli (puis Yilmaz), Mpembélé (puis Yazici).