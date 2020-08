Amical - Lorient et Angers se neutralisent

Au sortir d'une rencontre globalement équilibrée, disputée au Stade Mané-Braz de Lochrist, le FC Lorient et le SCO Angers se sont neutralisés (0-0), ce samedi en fin d'après-midi en amical. Les protégés de Stéphane Moulin ont dominé la première mi-temps et ont eu plusieurs opportunités de prendre les devants. En vain. Lors du second acte, les Merlus ont maîtrisé les débats, sans toutefois faire preuve de plus de réussite que les visiteurs. Au final, un nul logique. Le FCL terminera sa phase de préparation samedi prochain (15 heures), au Stade du Moustoir, face à l'En Avant Guingamp (Ligue 2). Le SCO, de son côté, affrontera Le Mans (National), ce mercredi (18 heures).

La compo de départ du FC Lorient : Nardi - Le Goff, Fontaine, Laporte, Mendes - Abergel, Lemoine, Boisgard - Marveaux, Grbic, Wissa.

La compo de départ du SCO Angers : Bernardoni - Aït-Nouri, Thomas, Traoré, A.Bamba - Santamaria, Fulgini, Capelle - El Melali, Bahoken, Pereira Lage.