Amical - Lorient et Brest se quittent dos à dos

Au Stade du Moustoir, le FC Lorient et le Stade Brestois se sont quittés bons amis (2-2), ce vendredi après-midi en amical. Dans cette partie, les Merlus ont rapidement trouvé la barre sur une frappe de Yoan Wissa (11ème), mais ce sont bien les visiteurs qui ont fait la course en tête. Ainsi, Brendan Chardonnet a d'abord ouvert la marque, de la tête, à la réception d'un coup-franc botté par Cristian Battocchio (23ème). Puis, parfaitement lancé dans la profondeur, Irvin Cardona a réalisé le break (35ème). Maître de son sujet lors du premier acte, le Stade Brestois a eu un peu plus de mal en seconde mi-temps mais a eu le ballon pour plier le match. Après une faute de Matthieu Saunier sur Paul Lasne dans la surface, Ferris Ngoma a expédié son penalty hors cadre (72ème). LE tournant du match puisque le FCL, à peine 120 secondes plus tard, a réduit l'écart sur un penalty transformé par Umut Bozok (74ème). Revigorés par cette réduction du score, les Merlus ont fini par recoller sur une réalisation inscrite par Quentin Boisgard (78ème).

La compo du FCL en première mi-temps : Nardi - Mendes, Laporte, Morel, Le Goff - Lemoine, Le Fée - Diarra, Marveaux, Wissa - Hamel.

La compo du FCL en seconde mi-temps : Dreyer - Mendes, Laporte, Morel, Saunier - Lemoine, Le Fée - Diarra, Boisgard, Hamel - Bozok.

La compo du SB29 en première mi-temps : Larsonneur - Faussurier, Chardonnet, Mbock, Perraud - Honorat, Belkebla, Battocchio, Le Douaron - Faivre, Cardona.

La compo du SB29 en seconde mi-temps : Cibois - Magnetti, Duverne, Le Bars, Baal - Dioh, Diallo, Lasne, Ngoma - Saïd, Benvindo.

Pour le deuxième match de préparation, Lorient et Brest se quittent sur un match nul (2-2). Les buts des Merlus ont été inscrits par Umut Bozok (sur penalty) et Quentin Boisgard. pic.twitter.com/D7oRaPgavT — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) July 31, 2020