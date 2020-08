Amical - Metz domine Strasbourg dans un derby de l'Est pas vraiment amical

Au Stadium de Molsheim, ce samedi après-midi, le derby de l'Est opposant le Racing Club Strasbourg Alsace au FC Metz a été on ne peut plus animé et tendu. Au sortir d'une rencontre amicale très, très disputée, les Grenats se sont imposés (3-2). Réalistes, les protégés de Vincent Hognon ont fait la course en tête, inscrivant trois buts lors du premier acte via Ibrahima Niane (21ème, 35ème) et Farid Boulaya (40ème). Réduits à dix à quelques secondes de la pause, suite à l'expulsion de Vincent Pajot pour un geste mal maîtrisé sur Mohamed Simakan (44ème), les Mosellans ont ensuite souffert en seconde mi-temps.

Auteur d'une bien meilleure deuxième période, le Racing est parvenu à réduire la marque par Idriss Saadi (58ème) et Benjamin Besic (87ème) mais n'a pu éviter la défaite. Les protégés de Thierry Laurey vont désormais se tourner vers la 1ère journée de Ligue 1, au cours de laquelle ils se déplaceront sur la pelouse du FC Lorient, dimanche prochain (15 heures, Stade du Moustoir). Les hommes à la Croix de Lorraine, eux, devront patienter un peu plus. En raison de la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des Champions, la rencontre face aux Rouge-et-Bleu a été décalée au 16 septembre.

La compo de départ du RCSA : Kawashima - Simakan, Koné, Mitrovic, Carole - Sissoko, Prcic, Ilunga - Thomasson - Ajorque, Saadi.

La compo de départ du FCM : Oukidja - Centonze, Bronn, Boye, Udol - Maïga, Pajot, Delaine - Nguette, Boulaya - Niane.

🏁 C'est terminé ! Le Racing s'incline dans son dernier match de pré-saison malgré une belle réaction en seconde période ! Rendez-vous dans 8 jours pour le début de la @Ligue1UberEats ⌛️#RCSAFCM (2-3) pic.twitter.com/8smsw1oIQ2 — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) August 15, 2020