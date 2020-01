Amical - Metz et Sochaux se neutralisent

Privés de Coupe de France, le FC Metz et le FC Sochaux (Ligue 2) s'affrontaient cette après-midi dans un match amical disputé au Stade Saint-Symphorien (huis clos). À l'issue d'une rencontre équilibrée, durant laquelle chaque formation aura eu sa période, Grenats et Lionceaux se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0).

#FCMFCSM La composition messine pour la réception de @FCSM_officiel en amical ! 💪🇱🇻 pic.twitter.com/R2uIxKImyq — FC Metz ☨ (@FCMetz) January 17, 2020