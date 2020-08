Amical - Montpellier repris sur le fil par Bastia

Ce samedi en début de soirée, pour son deuxième match amical de l'été, le Montpellier Hérault Sport Club a été accroché par le Sporting Club Bastia (2-2), à Armand-Cesari Furiani. Les protégés de Michel Der Zakarian ont pourtant fait la course en tête dans cette partie avec des buts signés Stephy Mavididi (35ème) et Téji Savanier (51ème). Mais la formation insulaire, promue en National 1, n'a pas abdiqué et est parvenue à revenir avec un penalty de Chaouki Ben Saada (54ème), puis une réalisation dans les dernières secondes inscrite par Yohan Bocognano (90ème).

La compo du MHSC en première mi-temps : Carvalho - Souquet, Ristic, Hilton (Cap.), Benchamma - Le Tallec, Mollet, Chotard - Mavididi, Laborde, Delort.

La compo du MHSC en seconde mi-temps : Bertaud - Vargas, Vidal, Pedro Mendes, Oyongo - Savanier, Ferri, Sambia - Yun, Amour, Badu.