Amical - Nantes-ASSE n'aura pas lieu

Le match amical entre le FC Nantes et l'AS Saint-Etienne, qui devait avoir lieu le 15 août prochain, est annulé selon Presse Océan. Les Stéphanois auraient préféré jouer la rencontre à la Beaujoire et non pas à La Baule, comme c'était initialement prévu. Les deux clubs n'ont pas réussi à trouver un compromis.

Les Canaris cherchent donc un nouvel adversaire pour le 15 août. Il s'agit de leur deuxième match amical annulé face à une équipe de Ligue 1. Ils devaient affronter Bordeaux le 25 juillet. Ils ont tout de même réussi à trouver un autre adversaire pour cette date puisqu'il joueront contre Anderlecht et enchaineront ensuite le 1er août face à Charleroi (D1 belge). Les Verts, de leur côté, défieront le PSG en finale de la Coupe de France ce vendredi avant de jouer, en amical, Troyes le 28 juillet puis Rennes le 12 août.