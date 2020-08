Amical - Nantes bute sur Avranches

En déplacement au stade René Fenouillère d'Avranches ce vendredi, le FC Nantes a buté sur Avranches, évoluant en National (0-0). En effet, les Canaris, qui ont disputé là leur troisième match de préparation (victoire contre Nyon 6-0 puis nul contre Anderlecht 0-0), ont encore une fois péché dans la finition. Pourtant, le XI aligné en première mi-temps par Christian Gourcuff ressemble fortement à celui qui pourrait être vu en Ligue 1, dans quelques semaines.

La compo de Nantes en 1ère mi-temps : Jan - Fabio, Girotto, Pallois, Ch. Traoré - Abeid, Chirivella, Touré (cap.), Bamba - Louza - Simon.

La compo de Nantes en 2ème mi-temps : Jan - Fabio, Girotto, Pallois, Appiah - Limbombe, Touré, Chirivella puis Moutoussamy, Simon puis Coulibaly - Louza puis Mendy, Emond.

Renaud Emond et les siens buttent sur la formation normande ✖



US Avranches 0⃣-0⃣ FC Nantes



Rendez-vous samedi prochain 🆚 Le Havre pour le quatrième et dernier match de préparation. pic.twitter.com/GAglYbEz6e