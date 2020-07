Amical - Paris fait le show au Parc des Princes !

Pour son retour au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain ne s'est pas raté, dominant largement la formation belge de Waasland-Beveren (7-0), lors d'un match amical disputé ce vendredi soir.

Devant près de 5 000 spectateurs, les protégés de Thomas Tuchel, disposés dans un schéma tactique en 4-4-2, n'ont pas raté leur entame. Mordants, les Rouge-et-Bleu ont rapidement opéré un pressing qui a particulièrement gêné la formation belge, prise sous les assauts parisiens. À force de plier, les joueurs du plat pays ont logiquement fini par rompre. Sur un centre déployé par Kylian Mbappé, Aleksandar Vukotić a dévié le ballon dans son propre but (1-0, 21ème). Quelques petites secondes plus tard, Paris a flirté avec le break mais Mauro Icardi n'a pas trompé la vigilance de Lucas Pirard. L'attaquant argentin n'a d'ailleurs pas réalisé le quart-temps de sa vie, se fendant ensuite d'un raté mémorable, trouvant le poteau devant une cage vide. Dans la continuité de l'action, Neymar a alors obtenu un penalty, qu'il a transformé avec subtilité sur le côté gauche (2-0, 28ème).

Après la première pause, Kylian Mbappé s'est créé une belle opportunité, mais a buté sur le dernier rempart belge. Dépassée sur le plan technique, la formation du plat pays a alors commencé à élever son niveau de jeu, notamment son impact physique. Mais cela n'a pas suffi à enrayer la domination parisienne. Parfaitement lancé par Marco Verratti, Idrissa Gueye a été tout proche d'inscrire le troisième but des siens mais sa tentative était sortie sur la ligne de but par... Kylian Mbappé. Ensuite, Mauro Icardi a continué de vendanger, manquant une nouvelle occasion franche. Quelques secondes plus tard, il a toutefois entraîné un penalty, sur un sauvetage illicite de la main de Vukotić. Le joueur belge a même été exclu sur le coup. Sur le coup de pied de réparation, Neymar a décalé Mauro Icardi pour lui offrir le but (3-0, 47ème). En supériorité numérique, mais seulement jusqu'au terme de la période), le PSG a alors un peu perdu le fil de son match mais pas suffisamment pour l'empêcher d'alourdir la marque par Kylian Mbappé (4-0, 60ème).

Inexistant, Waasland-Beveren est châtié encore une fois dès la fin de la pause fraîcheur. Eric-Maxim Choupo-Moting, sorti du banc, s'est offert un magnifique doublé. Une frappe dans la lucarne aux vingt mètres après un bel enchaînement individuel (65ème), puis une volée topée dans la foulée (66ème). En balade, les hommes de Thomas Tuchel ont salé un peu plus l'addition par l'intermédiaire de Loic Mbe Soh sur corner (93ème). 7-0, soit seize buts inscrits et zéro encaissé en deux matchs par le Paris Saint-Germain après le festival du Havre (0-9) dimanche dernier. Grâce à ce succès acquis au terme d'un match dominé de la tête et des épaules, le club de la capitale continue de bien préparer sa fin de saison. Prochain rendez-vous le 21 juillet face au Celtic Glasgow (19h00), avant de retrouver Saint-Etienne (24 juillet), puis Lyon (31 juillet) lors des deux finales de coupe, puis l'Atalanta Bergame en quart de finale de Ligue des Champions.

Match amical

Paris Saint-Germain - Waasland-Beveren : 7-0 (7-0)

Buts : A.Vukotic (21ème c.s.c), Neymar (28ème s.p), M.Icardi (47ème), K.Mbappé (61ème), E-M.Choupo-Moting (65ème, 66ème), Loic Mbe Soh (93ème)

La compo de départ du PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos, Thiago Silva (Cap.), Bakker - Di Maria, Gueye, Verratti, Neymar - Mbappé, Icardi.

La compo de départ de Waasland-Beveren : Pirard - Schryvers, Schoonbaert, Vukotic, Foulon - Caufriez (Cap.), Bizimana - Albanese, Kobayashi, Efford - Sula.