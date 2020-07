Amical - Première défaite de l'été pour l'ASSE, battue sur le gong par Anderlecht

Après trois belles victoires de rang (Rumilly 4-1, OGC Nice 4-1 et Charleroi 4-0), les Verts de Saint-Etienne ont connu leur première défaite de l'été face au club belge du RSC Anderlecht (1-2), ce samedi après-midi à l'occasion d'un amical disputé au Stade Geoffroy-Guichard. Sous le soleil et la chaleur du Chaudron, les protégés de Claude Puel ont eu du mal à rentrer dans leur partie et les Mauves, dominateurs, en ont profité pour prendre les devants peu après le quart d'heure de jeu. Ainsi, sur un mauvais dégagement des poings de Jessy Moulin, Aimen Moueffek a fait faute dans la surface forézienne sur Jérémy Doku, concédant un penalty logique, transformé sans trembler par Michel Vlap (18ème).

Sonnés par cette ouverture du score, et également par la sortie sur blessure de Gabriel Silva (25ème), les Ligériens ont mis longtemps à réagir mais sont parvenus à élever leur niveau de jeu lors des dernières minutes du premier acte. Mieux, ils ont même égalisé avant la coupure via Ryad Boudebouz, qui s'est fait justice sur un penalty consécutif à une main du malheureux Elias Cobbaut (45ème). Après la pause, l'ASSE a affiché un bien meilleur visage mais est finalement tombée sur le gong. Sur un corner, les Belges ont arraché la victoire grâce à la tête de Kemar Roofe (74ème). Un but validé malgré le hors-jeu flagrant de l'attaquant des Mauves. Les Verts tenteront de prendre leur revanche dans quelques minutes (17h30), lors d'un second match de 75 minutes.

Match amical

AS Saint-Etienne - RSC Anderlecht : 1-2 (1-1)

Buts : R.Boudebouz (45ème s.p) pour l'ASSE - M.Vlap (18ème s.p), K.Roofe (74ème) pour le RSC Anderlecht.

La composition de l'ASSE : Moulin - Debuchy (Cap.), Fofana, Kolodziejczak, Gabriel Silva - Moueffek, Neyou, Boudebouz - Hamouma, Abi, Rivera.

La composition du RSC Anderlecht : Van Crombrugge - Murillo, Kompany, Cobbaut, Sardella - Sambi-Lokonga, Zulj - Doku, Roofe, Bakkali, Vlap.