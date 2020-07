Amical - Saint-Etienne maîtrise Charleroi et poursuit son sans-faute

À moins de dix jours de leur finale de la Coupe de France, vendredi 24 juillet face au PSG, les Verts poursuivent leur sans faute en préparation. Après deux succès assez nets, face à Rumilly (4-1) et Nice (4-1), les hommes de Claude Puel se sont imposés face à Charleroi, ce mercredi à l'Etrat, 4 buts à 0. Wesley Fofana a ouvert le score de la tête, suite à un corner joué à deux par Nordin et Bouanga, pour permettre à l'ASSE de concrétiser une première mi-temps maîtrisée (43ème).

Avec un onze remanié, Perrin et ses coéquipiers ont moins bien entamé la seconde période, obligeant le jeune Stefan Bajic à réaliser une jolie parade pour préserver leur avantage (68ème). Mais les Belges n'ont pas su maintenir la pression devant la surface stéphanoise et ont finalement vu les Verts creuser l'écart en fin de match. La recrue Jean-Philippe Krasso s'est offert son 3e but en trois matchs, en faisant le break après un cafouillage devant les buts adverses (80ème), avant que Ryad Boudebouz ne signe un doublé, bien servi par le jeune Rivera (82ème), puis crédité d'un pénalty pour une faute évidente sur Hamouma (84ème).

On notera par ailleurs le retour en défense de Harold Moukoudi, revenu de son prêt à Middlesbrough, et la première d'Yvan Neyou, débarqué la semaine dernière, au milieu de terrain. L'AS St-Etienne terminera la première phase de cette préparation estivale avec un duel face à un autre club belge, Anderlecht, ce samedi (15h30). Il sera temps, ensuite, de se focaliser sur le déplacement dans la capitale, ultime rendez-vous de la saison 2019-2020.

Match amical

AS Saint-Etienne - Charleroi : 4-0 (1-0)

Buts : Fofana (43ème), Krasso (80ème) et Boudebouz (82ème et 84ème sp) pour l'ASSE.

La compo de l'ASSE en 1e MT : Moulin - Debuchy, Fofana, Kolodziejczak, G.Silva - Camara, M'Vila, Moueffek - Nordin, Khazri, Bouanga.

La compo de l'ASSE en 2e MT : Moulin (puis Bajic) - Maçon, Moukoudi, Kolodziejczak (puis Perrin), Karamoko - Camara (puis Gourna), M'Vila (puis Neyou) - Hamouma, Boudebouz, Bouanga (puis Rivera) - Abi (puis Krasso).