Amical - Sochaux va lever le pied face au PSG

A tout juste une semaine de son quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame, le 12 août, le PSG recevra mercredi soir Sochaux (Ligue 2) au Parc des Princes. Un dernier galop d'essai pour la bande de Thomas Tuchel, qui pourra effectuer d'ultimes peaufinages. Mais l'entraîneur allemand espère surtout qu'il n'aura pas de nouveau pépin physique à déplorer, alors que Kylian Mbappé (cheville) et Layvin Kurzawa (cuisse) garnissent déjà l'infirmerie. "Des règles vont être posées sur ce match", prévient le défenseur du FCSM Florentin Pogba, dans les colonnes de L'Est Républicain. "Le PSG a un duel en Ligue des champions à préparer, ce sera un match particulier."

"C’est plus l’arbitre ou les règles qui nous pousseront à ne pas faire certaines choses, car une fois que tu es dans le match, tu ne calcules pas trop", poursuit Pogba. "On aura des restrictions et je le comprends. Il faudra s’adapter au plus vite." Son entraîneur Omar Daf abonde dans le même sens : "à nous d’être intelligents, d’aborder ce match avec beaucoup d’enthousiasme tout en sachant que derrière, les Parisiens ont des objectifs européens..."