Amical - Strasbourg s'impose face à Aarau

En difficulté en Ligue 1, avec 5 défaites lors des 6 premières journées et une inquiétante dix-huitième place au classement, le Racing Club Strasbourg Alsace affrontait la formation suisse d'Aarau (Division 2), ce vendredi après-midi en amical. Maîtres de leur sujet, les protégés de Thierry Laurey se sont imposés (0-2), grâce à des réalisations signées Sanjin Prcic, buteur peu avant la pause d'une magnifique et surpuissante frappe du droit de 20 mètres en pleine lucarne (43ème), et Ismaïl Aaneba, auteur en fin de match d'une frappe croisée du pie droit limpide (83ème).

La compo du RCSA : Pierre (Bellaarouch, 46ème) - Aaneba, L.Koné (Cap.), Caci, Carole - Bellegarde (Siby, 65ème), Prcic (Elimbi, 90ème), Liénard (Lala, 78ème) - Thomasson - Chahiri (Ajorque, 72ème), Saadi (Besic, 90ème).