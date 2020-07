Amical - Terrier marque pour ses débuts, Rennes maîtrise Châteauroux

Pour son tout premier match amical de l'été, dans son centre d'entraînement de la Piverdière, à huis clos, le Stade Rennais s'est imposé contre la formation de Ligue 2 de La Berrichonne de Châteauroux (3-0), ce jeudi en fin d'après-midi. Dans cette partie, les Rouge-et-Noir ont rapidement fait la différence et Martin Terrier, pour sa première rencontre sous ses nouvelles couleurs, a fait mouche dès le quart d'heure de jeu, en reprenant victorieusement du plat du pied droit un corner botté par Flavien Tait (15ème).

Maître de son sujet, le club breton a attendu le retour des vestiaires pour réaliser le break via Raphinha, qui s'est fait justice lui-même sur un penalty (62ème). À peine 120 petites secondes plus tard, ce même Raphinha a offert le troisième but à Georginio Rutter (64ème). Rennes, qui officiait sans Jordan Siebatcheu ni Lucas Da Cunha, absents de la feuille de match, jouera son prochain match amical contre le SCO Angers, le samedi 1er août.

La compo du SRFC en première mi-temps : E.Mendy - H.Traoré, Da Silva, Nyamsi, Maouassa - Martin, Nzonzi, Camavinga - Terrier, Hunou, Tait.

La compo du SRFC en deuxième mi-temps : Salin - Boey, Soppy, Brassier, Truffert - Bourigeaud, Del Castillo, Rutter (M.Niang, 76ème) - Raphinha, Gboho, Laurienté (Grenier, 76ème).