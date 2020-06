Amical - Un match de préparation Montpellier-OM cet été

Le 14 mars dernier, Montpellier devait recevoir l'Olympique de Marseille à La Mosson, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Le derby du sud, comme certains aiment à le surnommer, avait finalement été annulé au dernier moment, en raison d'une crise sanitaire qui a depuis empêché toute rencontre de se disputer dans l'Hexagone. Mais les deux équipes vont pouvoir se retrouver avant le début de la prochaine saison de Ligue 1, à l'occasion d'un match amical.

Présent en conférence de presse ce lundi, jour de la reprise de l'entraînement à Grammont, Michel Der Zakarian a indiqué avoir déjà planifié cinq matchs amicaux sur les sept qu'il compte proposer à ses joueurs, au total, entre le 25 juillet et le 15 août. Andy Delort et ses coéquipiers affronteront Clermont (Ligue 2), Bastia (National 1), Sète (National 1), Rodez (Ligue 2) et l'OM, donc. Toulouse (Ligue 2), un temps prévu dans ce programme, s'est désisté. Quant au tournoi prévu par l'Olympique Lyonnais courant juillet, le MHSC a bien reçu une invitation, mais son entraîneur n'a pas souhaité y donner suite.