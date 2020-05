Amiens - Arrêt de la L1 : le gros coup de gueule de Mathieu Bodmer

Jeudi après-midi, la décision prise par la Ligue de Football Professionnel d'arrêter définitivement la saison 2019-2020 de Ligue 1 a précipité la relégation de l'Amiens Sporting Club en Ligue 2. Depuis, le club picard crie à l'injustice. Après Bernard Joannin, Luka Elsner et Alexis Blin, c'est désormais au tour de Mathieu Bodmer (9 matches en championnat cette saison, 1 but) de se fendre d'un gros coup de gueule. Le milieu de terrain de 37 ans, en fin de contrat au 30 juin, n’a pas du tout digéré le choix de l'instance et le fait savoir.

"J’ai eu la chance de connaître beaucoup de choses, de ne jamais être relégué. Sur un CV, ça fait tache. Être relégué en se battant sur le terrain, ça peut arriver. Là, on nous a empêché de nous battre. C’est une grosse frustration. A titre personnel, est-ce que je vais arrêter ma carrière là-dessus ? C’est décevant. Cette décision m’a fait mal. Pas que pour moi, ma carrière est derrière moi. Ça m’a fait mal pour tous ceux qui œuvrent derrière. J’ai vu le club évoluer, se structurer et avancer dans le bon sens. Amiens dérange, quand j’ai signé aussi je le savais qu’on dérangeait. On préfère que ce soit Lens ou Lorient en Ligue 1. Amiens ça faisait un peu tâche, il n’y a pas un grand stade", a-t-il indiqué sur le réseau social Facebook. "Pendant deux ans, on a fait chier tout le monde en se maintenant. Ils ont choisi de nous faire descendre. Pourquoi c’est en attente en Ligue 2, pourquoi on envisage un championnat à 22 ? On a le droit de se poser cette question. Je trouve ça injuste. Je pense que ce sera compliqué d’être entendu mais personnellement, ça me fait chier. Je le prends très à cœur, c’est trop facile de nous éliminer comme ça de la course. Il fallait peut-être attendre deux semaines de plus avant de prendre une décision. L’équité sportive n’existe pas, on ne nous donne pas la possibilité de défendre notre chance sur le terrain", a rajouté le numéro 24 de l'ASC.