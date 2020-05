Amiens - Bernard Joannin justifie la révolte amiénoise pour rester en L1

Au cours d'une conférence de presse organisée ce mardi matin, Bernard Joannin, le président de l'Amiens SC, a dévoilé en longueur les raisons qui le poussent à se battre pour le maintien de son club en L1.

Après avoir lancé une pétition pour rester en Ligue 1 et lancer un championnat à 22 équipes, au moins pour l'exercice 2020/2021, l'Amiens SC a passé la vitesse supérieure ce mardi. En effet, le club picard a organisé une conférence de presse, au Stade de la Licorne, afin d'officialiser le dépôt d'un recours auprès de la justice après sa relégation orchestrée par la LFP et la FFF. Le président amiénois, Bernard Joannin, a longuement justifié cette décision...

"Je n’ai jamais contesté l'arrêt du championnat, mais la décision de nous reléguer en Ligue 2 est injuste. Comment peut-on reléguer à la 28e journée deux équipes alors qu’il reste un quart du championnat à effectuer ? Nous ne demandons pas de dédommagement financier, nous nous battons. Ce combat nous le menons contre l’injustice. Nous trouvons cette décision de la Ligue contraire à l’équité sportive. Un championnat, c’est 38 matchs, 19 allers, 19 retours. 28 journées ne sont pas révélateurs de la véritable performance des équipes" explique-t-il. "Amiens n’est jamais si fort que dans le dernier quart du championnat. En Ligue 2 ? L’exploit de gagner le match à la dernière seconde et de monter. Le maintien en L1 lors de la première saison ? Le dernier match. Oui, le fighting spirit picard existe. C’est une terre qui a souvent été envahie, c’est une terre dure pour l’emploi, notre peuple picard a toujours souffert. Le combat est important pour nous".

Au cours de son long discours, Joannin compte aussi énormément sur les soutiens de nombreuses stars du foot, comme Laurent Blanc. "Les commentateurs sportifs sont unanimes pour dire qu’Amiens est lésé dans cette affaire. J’ai la conviction que cette décision a été prise dans la précipitation, qu’elle a été prise sans réelle concertation". Il prend aussi exemple sur les autres sports en France, qui n'ont pas fixé de relégations... "Regardez les autres sports, ils n’ont procédé à aucune relégation : le basket, le hand, le rugby. En France, on nous contraint à nous battre, à aller en justice contre cette décision unique de la part de la Ligue. Que de temps perdu, quel gâchis de temps, d’énergie alors que nos amis allemands reprennent ce week-end, que l’Italie, l’Espagne reprennent l’entraînement. Il y avait des alternatives plus justes. Nous sommes en situation exceptionnelle. On pouvait éviter des relégations arbitraires. Cette décision, je la trouve dénuée de solidarité, d’humanité : ces valeurs inhérentes au monde du football. La L1 à 22 ou autres sera une bonne solution. Je vous ai parlé avec mon coeur, j’aurai vraiment souhaité qu’on trouve une solution..."

Les mots forts de Bernard Joannin

Accompagné de la maire de la ville, du président de l'agglomération et de son avocat Maître Christophe Bertrand, le dirigeant est "persuadé que la justice va nous donner raison". "C’est une véritable injustice que subit l’Amiens SC dans cette relégation arbitraire. Nous demandons l’annulation de cette relégation". Si Amiens est lésé dans cette histoire, il ne veut pas, non plus, faire défaut à Lens ou Lorient, promus en L1. "Je suis toujours quelqu'un qui a essayé de rassembler, jamais de diviser. Ce n’est pas un souci pour moi. J’ai une vision que cette décision est injuste et je l’aurai défendu de la même façon si c’était un autre club qui était à ma place. (...) Je n’ai pas du tout contesté la décision du premier ministre, je l’ai même voté en conseil d’administration. C’était une décision, un moment donné, pour protéger l’ensemble de la population par rapport à cette pandémie. Mon combat n’est que dans cette relégation arbitraire d’Amiens". Il se sent prêt à lutter l'an prochain en L1 dans un championnat à 22 équipes, même s'il n'est pas encore certain de l'avenir de la compétition. "Quatre descentes l’an prochain si on est 22 ? Bien sûr, je suis un compétiteur, si je sais les termes du contrat dès le début de la saison, je suis 100% d’accord (...). Si le juge s'oppose à la relégation, le foot français se réunira autour d'une table pour discuter".

Joannin est aussi revenu sur ses rapports avec Noël Le Graët, qui a tranché pour la fin du championnat : "J’ai eu une discussion avec Noël à la suite de la décision du premier ministre. Une discussion de quelques minutes. Je l’ai dit, je respecte énormément l’homme, sa fonction. Il a pris des décisions. Sa décision me semble brutale et infondée. Je ne désespère pas que sa décision évolue. Cette décision brutale et unique est insupportable". Enfin, l'avocat d'Amiens, Me Christophe Bertand, a confirmé avoir saisi le tribunal administratif de Paris. "Nous ne contestons pas l'arrêt des Championnats. Cela serait déplacé. Nous en contestons, comme tous les clubs qui sont impactés, les conséquences. Lorsqu'une compétition n'arrive pas à son terme, peut-on déclarer qu'il y a des perdants, des relégués ? Il restait 26 % de matches à disputer. Arrête-t-on un match de foot à la 67e minute ? Est-ce fondé ? Selon nous, non. Si le juge le pense aussi, nous trouverons peut-être des solutions. On a déposé nos requêtes devant le tribunal administratif de Paris. La requête a été déposée hier". Bernard Joannin a pensé à conclure la conférence de presse avec une petite phrase simple : "À bientôt... en Ligue 1!"