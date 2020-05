Amiens - Blin exprime sa déception et regrette l'absence d'équité sportive

Joueur d'Amiens depuis 2018, Alexis Blin a assisté impuissant à la décision de la LFP d'arrêter la saison et de reléguer le club picard et Toulouse en Ligue 2. Alors que Bernard Joannin et la ville d'Amiens souhaitent porter cette affaire devant les tribunaux, le milieu de terrain a exprimé sa déception après la prise de cette décision par l'instance française. "J'étais pour une Ligue 1 à 22 équipes. Lens et Lorient méritent de monter, ils ont fait une très belle saison en Ligue 2, même si ça peut paraître terrible pour les autres équipes qui espéraient encore une promotion. Mais je pense que dans une situation comme celle-ci, quand le Championnat n'est pas terminé, il y a moyen de se poser cinq minutes et d'essayer de léser le moins d'équipes possible. Je ne jalouse pas les autres, je suis content pour les clubs qui montent, ceux qui vont en Ligue Europa, ceux qui réussissent simplement une bonne saison, mais je vois mon cas et je constate une grosse injustice. C'est très frustrant. Je le garde en travers de la gorge" a-t-il expliqué dans un premier temps.

Ce que l'ancien toulousain regrette le plus dans cette décision, c'est le manque de considération pour l'aspect sportif. "En fait, il n'y a aucune équité sportive. Évidemment qu'on est 19es, qu'on n'a pas fait le taf jusque-là. Par contre, il restait 30 points à distribuer et rien n'était joué (Amiens pointait à 4 points de Nîmes, barragiste). Moi, je me souviens d'une période avec Toulouse (en 2015-2016) où on s'est maintenus alors qu'on avait 10 points de retard à la 28e journée. C'est ça le principe même du sport" a-t-il ajouté et de conclure : "on est tous très abattus. On est profondément déçus de devoir baisser les armes avant la fin du Championnat. C'est injuste."