Amiens - Déçu par le nul, Elsner retient la réponse de ses joueurs

Après quatre défaites consécutives, Amiens a stoppé l'hémorragie en prenant un point face à Dijon samedi soir (1-1), lors de la 18ème journée de Ligue 1. Menés après l'ouverture du score de Cadiz (19e), les Amiénois sont rapidement revenus grâce à Konaté (28e). Si ce score de parité face à un adversaire direct pour le maintien ne satisfait pas totalement Luka Elsner, l'entraîneur picard a préféré retenir la fin de la série noire et la réponse de son équipe.

"Je suis partagé. D'un côté on a montré du caractère après ce but encaissé. J'ai retrouvé une équipe qui avait du répondant. On a mis de l'intensité avec le soutien de nos supporters. D'un autre côté, il y a aussi de la déception. Sur certains ballons volés, des un contre un le long de la ligne de touche et des situations de centre, on aurait pu faire mieux. Ce point n'est pas négatif mais il ne nous suffit pas. Dans les circonstances actuelles on va aussi forcément regarder le bon côté des choses, on a retrouvé une certaine stabilité ce soir. La confiance se reconstruit brique par brique, on vient de poser la première" a-t-il déclaré.