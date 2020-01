Amiens - Elsner déplore les erreurs de son équipe

Samedi soir, Amiens a perdu un point précieux en encaissant un but en fin de match face à Brest (2-1) lors de la 21ème journée de Ligue 1. Au classement, le club picard reste barragiste avec 18 points et sait que la lutte sera intense jusqu'à la fin de la saison. Après le match, Luka Elsner a salué les bonnes intentions et les valeurs de son groupe. "On n'a pas démérité. On a eu des intentions louables, on a fait une bonne première période, on revient aussi dans le match. On a mis du coeur, du sacrifice, plein de bonnes choses dans les intentions mais ça ne suffit pas dans une course au maintien qui est lancée et où on n'a pas le droit à l'erreur" a-t-il dit.

En effet, c'est ici que le "mais" intervient dans le discours du coach amiénois. Celui-ci a regretté les erreurs de son groupe, des erreurs qui, si elles se répètent, pourraient coûter la relégation au club. "Et une erreur nous coûte des points en fin de match. On ne peut pas se le permettre dans notre position. Il n'y a pas l'envie de faire l'erreur évidemment, mais on est dans un monde professionnel où les résultats sont essentiels. Beaucoup de joueurs sont conscients de notre situation, ils l'ont vécue plusieurs fois dans leur carrière et sont capables d'y répondre. Ce groupe ne sera pas gangrené, il va sortir la tête basse là, mais il va se remettre à l'entraînement" a-t-il affirmé.