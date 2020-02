Amiens - Elsner positive après le nul accroché à Strasbourg

En conférence de presse, Luka Elsner, l'entraîneur d'Amiens, a livré son analyse sur le match nul obtenu par son équipe sur la pelouse du Racing Club Strasbourg Alsace (0-0, résumé), hier soir à l'occasion de la 26ème journée de Ligue 1. Un résultat de parité qui fait globalement la satisfaction du technicien slovène, qui estime par ailleurs que son équipe, toujours dix-neuvième au classement (22 points), est sur la bonne voie.

"Je suis content, on a fait une belle première période. On a fait des choses cohérentes avec une belle dynamique physique. On défendait en avançant et on est bien rentrés dans leur surface. En deuxième période, on a souffert, on n'était plus trop présents au deuxième ballon et par moments, on a été asphyxiés. J'ai le sentiment que la chance a un peu tourné avec notre gardien qui a fait un arrêt exceptionnel à la dernière minute. On repart avec un point dans un stade où il est très compliqué de jouer", a-t-il confié face aux journalistes.