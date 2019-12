Amiens - Elsner reconnaît la suprématie parisienne

L'Amiens Sporting Club a perdu au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain (4-1, analyse et notes), samedi soir, lors de la 19ème journée de Ligue 1. Luka Elsner, l'entraîneur slovène de la formation picarde, sait que ses joueurs ont tout donné mais il regrette le manque de précision lors des contres.

"Ce n'est pas génial de perdre, même si c'est Paris, une équipe au complet, avec des joueurs qui font des efforts. Il y a un petit goût d'inachevé dans le sens où, ce soir, je ne suis pas sûr qu'on ait fait tout ce qu'on pouvait faire. Il n'y a pas de remise en cause sur les efforts mais je regrette le premier but, qui est le moment typique où tu ne dois pas laisser Paris s'exprimer. On a failli sur ça, j'aurai préféré faillir sur d'autres moments", a reconnu le technicien picard. "Collectivement, on aurait pu faire des choses différentes. Sur certains moments, on a eu beaucoup de place. À la mi-temps, on se dit qu'on est encore vivant. À 1-0, à la 80ème, il peut toujours se passer des choses, j'aurai aimé qu'on maintienne ce score pour rester accrochés dans le match. Ce but arrive vraiment beaucoup trop tôt. Quand on fait face au top mondial, comme c'était le cas ce soir (Ndlr, hier soir), on a aussi des éléments d'apprentissage. Ces matches servent aussi à progresser et à s'améliorer", a-t-il conclu.