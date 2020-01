Amiens - Elsner se pose 'des milliers de questions'

Malgré une ouverture du score précoce, l'Amiens Sporting Club a été renversé par le Montpellier Hérault Sport Club (1-2, analyse et notes), hier soir lors de la 20ème journée de Ligue 1. Un nouveau revers qu'a tenté de débriefer Luka Elsner, l'entraîneur picard, en conférence de presse.

"Parfois la vie nous amène dans des moments très sombres où rien ne nous sourit. C'est dans ces moments où naissent les caractères forts en forçant son destin et son avenir. Ce soir (Ndlr, hier soir), on se pose des milliers de questions", a lancé le technicien slovène devant les médias, déterminé à faire face et rebondir au plus vite : "Pourquoi ce brin de réussite nous fuit par exemple. Il faut y répondre par un esprit de revanche. Ça passe par une victoire contre Reims la semaine prochaine. Notre situation est très difficile. La pression est très forte mais elle fait partie du métier. On doit répondre présents, ne pas se désolidariser et rester groupés", a-t-il conclu.